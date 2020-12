La vicenda della casa abusiva di Olbia.

La sua casa è diventata ufficialmente del Comune. L’epilogo preannunciato di una triste vicenda che ha visto protagonista Gianni Serreri, che dopo aver acquistato l’appartamento dei suoi sogni a Olbia, con tanto di mutuo, ha scoperto dopo anni che era abusivo e che avrebbe dovuto demolirlo.

Il termine dei 90 giorni intimato dal Comune per la demolizione scadeva per il 7 dicembre. Demolizione praticamente impossibile da attuare siccome la famiglia vive in quella casa, all’ultimo piano di quella palazzina in zona San Nicola, e non avrebbe altro posto dove vivere.

L’appartamento è passato così nelle mani del Comune. “I vigili non sono ancora intervenuti per le verifiche – racconta Serreri -. Il Comune ha tempo 180 giorni per acquisire ufficialmente l’immobile, applicandoci una sanzione fino a 20.000 euro per l’abuso edilizio”.

Ma nella vicenda potrebbe esserci un colpo di scena. Serreri ha scoperto che il Comune aveva approvato il progetto di costruzione della casa. “C’è stata una variante approvata in corso d’opera dal Comune, ma mai ritirata dal proprietario”, spiega il proprietario. Una situazione d’incertezza, che ha fatto ritrovare a Serreri e famiglie la voglia di combattere. “Passeremo il nostro primo Natale nella nostra casa – dichiara l’ex proprietario -, vi assicuriamo che da qui non andremo via in nessun caso”.

