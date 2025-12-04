La magia di Natale arriva in via Lisbona: ecco la casa più bella

Una cascata di luci e colori per Natale in via Lisbona a Olbia.

In via Lisbona, a Olbia, si accende la magia del Natale con una casa circondata da una cascata di luci colorate. Lo spettacolo grazie all’iniziativa dei privati che, come da tradizione olbiese, amano addobbare le loro villette, simbolo come il clima delle Feste sia particolarmente sentito in città e, in generale, in Gallura, come testimoniano altre case ben addobbate.

Questa abitazione, che si trova in zona viale Aldo Moro (Sa Minda Noa), si aggiunge alla lista delle tante villette illuminate per Natale. Dove le luminarie non sono presenti, sono proprio i privati ad organizzarsi per portare la magia natalizia nelle loro vie. Ogni anno diversi visitatori si recano proprio ad ammirare la bellezza delle abitazioni della città circondate da piccoli giardini curati e tantissime luci che spaziano dai colori freddi a quelli più caldi.

Non mancano nemmeno le installazioni nei loro cortili o, addirittura, sopra le pareti, spesso con Babbi Natale che si arrampicano sui caminetti e sui balconi con le balaustre. La caccia alla casetta più bella di Olbia è ormai aperta, anche se è difficile decretare quella vincente, poiché ognuno ha il proprio stile originale, realizzato con tanto impegno.