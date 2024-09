Bici elettriche e altra refurtiva in casa a Olbia, tre denunce per ricettazione

A Olbia i carabinieri recuperano in una casa 17 bici elettriche, 15 laptop e 4 iphone: tre persone denunciate per ricettazione in concorso. L’operazione è dei carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolo, coi colleghi di Olbia. Le attività sono partite dopo la denuncia di due turisti tedeschi che, nel pomeriggio di domenica scorsa, sono andati dai carabinieri dopo il furto di 3 biciclette elettriche, dal valore di circa 8mila euro ciascuna.

Le immediate indagini coordinate dalla Procura di Tempio hanno consentito di individuare una casa dove all’interno, oltre a quanto denunciato dai tedeschi, c’erano altre 14 biciclette elettriche di pregio, 15 laptop, 4 iphone e numerose periferiche per smartphone. La refurtiva ha un valore complessivo di 100mila euro circa. Ai tre soggetti che stanno in quella casa è arrivata la denuncia per il reato di concorso in ricettazione. Le tre biciclette sono tornate dai proprietari tedeschi, mentre il resto del bottino è sotto sequestro. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per individuare i proprietari della refurtiva. Chiunque abbia subito un furto di questo tipo può rivolgersi ai carabinieri.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui