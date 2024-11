Torna il sogno del volo diretto Olbia-New York

Il volo diretto Olbia-New York.

Il progetto di un volo diretto Olbia-New York è sempre più vicino alla realizzazione. La Regione Sardegna, attraverso gli assessorati ai Trasporti e al Turismo, sta lavorando per aprire nuove rotte internazionali e intercontinentali, coprendo destinazioni come Stati Uniti, Turchia, India, Emirati Arabi Uniti e varie città europee tra cui Berlino, Bruxelles e Istanbul. Questo piano è supportato da un regime di aiuti di Stato approvato dalla Commissione europea, che ha stanziato 30 milioni di euro per incentivare i nuovi collegamenti da e per l’isola.

Il sostegno, che durerà fino a tre anni, coprirà il 50% dei costi aeroportuali per ciascuna nuova rotta, mentre il restante potrebbe essere assorbito dalle società di gestione degli aeroporti. Il regime mira a migliorare la mobilità dei sardi, rafforzando i collegamenti anche al di fuori della stagione turistica. La Commissione ha valutato il progetto come necessario e proporzionato, ritenendo che avrà un impatto minimo sulla concorrenza e sugli scambi interni all’Ue.

