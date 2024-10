Stop all’antenna 5G a Porto Cervo, i residenti vincono al Tar

I Tar blocca il progetto dell’antenna 5G a Porto Cervo

Un gruppo di residenti ha incassato una vittoria al Tar Sardegna per bloccare il progetto di un’antenna 5G a Porto Cervo. “Il Tribunale certifica che l’amministrazione comunale(come prevedibile) ha fatto un grosso danno a cittadini, imprese e Comunità tutta”. Ad Arzachena esulta il consigliere di opposizione Fabio Fresi. Il Tar Sardegna ha accolto un ricordo contro il progetto dell’antenna Vodafone curato dalla Sardinian Towers srl. I residenti hanno contestato le autorizzazioni concesse dal Comune di Arzachena col consenso di Regione e Soprintendenza. I giudici amministrativi concordano coi ricorrenti sul fatto che il Comune potesse agire diversamente e non autorizzare l’impianto in via della Goletta a Porto Cervo.

“Oggi il Tar sancisce che quell’antenna non poteva essere autorizzata – commenta Fresi -. Spero che si prenda atto di quanto disposto dai giudici e che venga quindi smontata e posizionata in una zona idonea. Bisogna smetterla di buttare i soldi dei cittadini in ricorsi inutili e dannosi e rimediare “umilmente” agli errori. Viviamo di turismo e ambiente, non di antenne”.

