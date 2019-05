Caso Air Italy, la Uil: “La compagnia accetti la proposta delle Regione”

Le dichiarazioni della Uiltrasporti

“La proposta messa sul tavolo oggi dal presidente Solinas durante l’incontro a Villa Devoto con Alitalia permetterebbe una volta per tutte di definire la difficile situazione andatasi a creare sui voli in continuità territoriale da Olbia e soprattutto permetterebbe ad Airitaly di riappropriarsi dei voli verso Roma-Fiumicino e Milano-Linate”. Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario regionale della Uiltrasporti Sardegna, William Zonca, e la segretaria territoriale Elisabetta Manca.

“Ora Airitaly non ha più alcun alibi: accetti la proposta del Presidente Solinas e si adoperi sin da oggi per tornare a volare dal Costa Smeralda. Dimostri con i fatti e non solo a parole di voler mantenere inalterati i posti di lavoro presenti su questo territorio. Se rifiutasse anche questa offerta il futuro di oltre 500 famiglie sarebbe messo seriamente a rischio e sapremo a chi darne la responsabilità”.

