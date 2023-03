Problemi nel cantiere della villa di Gianluca Vacchi a Pantogia

Abusi edilizi nel cantiere della mega villa di Gianluca Vacchi in costruzione a Pantogia: dal Comune di Arzachena arriva lo stop ai lavori nella macchia mediterranea di Porto Cervo. L’influencer, molto legato alla Costa Smeralda, l’anno scorso aveva annunciato il maxi progetto edilizio dedicato alla figlia Blu Jerusalema. Aveva parlato di 1.200 metri quadrati, con mille di terrazze, un campo da padel, discoteca , due appartamenti con suite e 15 camere.

Ma, secondo ciò che emerso dai sopralluoghi del Comune, non sono state rispettate tutte le regole e l’occupazione degli spazi prevista dal progetto approvato. Parte dei lavori sarebbe stata eseguita quindi in modo abusivo. Per questo dagli uffici del Comune di Arzachena è arrivato il blocco del cantiere e l’ordine di demolizione. Se, entro i tempi stabiliti, non ci penserà il padrone di casa con la sua impresa dovranno intervenire le ruspe del Comune.

I problemi coi collaboratori sardi

Nel frattempo prosegue la battaglia legale con due ex dipendenti sardi. Si è chiuso in malo modo il rapporto decennale tra l’influencer-dj e Pietro Onida e Stefania Schirru. Prima erano stati loro a chiedere soldi arretrati per tutto quanto avevano fatto. Adesso ora sono loro sotto accusa per presunti ammanchi dai ricchi conti di Gianluca Vacchi. Che, tra un ballo, una partita di padel e un’operazione finanziaria, in Sardegna ha qualche gatta da pelare.

