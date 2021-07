Il nuovo catamarano a Cala dei Sardi in anteprima mondiale.

Approda al Marina Cala dei Sardi il World Tour che presenta in anteprima mondiale il nuovo catamarano da crociera Lagoon. La Sardegna è stata scelta dal celebre cantiere navale francese per esporre, nel week end dal 30 luglio al primo agosto, il nuovo 55, un catamarano a vela da circa 17 metri di lunghezza che sarà a disposizione di chi lo vorrà vedere e provare, mentre nelle giornate precedenti la barca sarà protagonista di uno shooting nelle acque della Costa Smeralda.

Per gli appassionati di catamarani la location è quella giusta. A Cala dei Sardi è infatti possibile testare tutta la gamma dei multiscafi Lagoon: il porticciolo è la principale base charter della NSS, la società di noleggio di catamarani e monoscafi a vela più grande in Italia con oltre 140 unità dislocate tra le varie destinazioni nel Mediterraneo. In occasione dell’evento, Simone Morelli, patron del gruppo NSS, festeggia il 100esimo catamarano Lagoon venduto ed è in corsa per la conquista del premio di miglior venditore di catamarani d’Europa per il terzo anno consecutivo.

“Nonostante la forte crisi derivata dalla pandemia – spiega Morelli – la nautica sta tenendo grazie al fatto che la barca è uno dei mezzi più protetti e sicuri per trascorrere le proprie vacanze. Turismo nautico e diportismo, quindi charter e portualità turistica, sono settori importanti e la Sardegna rimane una delle mete più ambite. Nell’Isola operano circa 30 società per un totale di oltre 300 imbarcazioni e 2500 posti letto, e nel triangolo Cala dei Sardi-Porto Rotondo-Portisco è presente il 20% circa dell’offerta charter nazionale. Numeri che generano un indotto considerevole in quella che è l’industria del turismo e delle vacanze, ed eventi di questo genere rappresentano una vetrina ed una buona occasione di promozione per il territorio“.

Oltre la vendita diretta è anche grazie ai programmi di gestione che sempre più appassionati approdano al catamarano. La formula prevede che il cliente acquisti la barca senza doversi preoccupare della gestione per un periodo concordato. In quel lasso di tempo, ad esempio 5 anni, il catamarano produrrà una rendita all’armatore di circa il 50% del suo prezzo d’acquisto, ma sarà utilizzabile anche dalla società di charter che lo potrà noleggiare a terzi e si occuperà della gestione a proprie spese. Trascorso il quinquennio, l’armatore ne avrà la totale disponibilità e potrà decidere se continuare con il programma. Inoltre il catamarano viene scelto per la stabilità e gli ampi spazi. È infatti molto più comodo, non sbanda rispetto ad un monoscafo, e sta diventando la scelta del motorista che vuole provare l’esperienza della vela senza rinunciare al comfort, oltre che del velista che desidera maggiori spazi e comodità.

La North Sardinia Sail.

La NSS, acronimo di North Sardinia Sail, è un’azienda nata nel 1998 in Sardegna come società di charter, inizialmente con 7 barche a vela e base a Portisco. Successivamente Morelli ha creato il Marina di Cala dei Sardi nel golfo di Cugnana, un’oasi ecosostenibile dotata di tutti i servizi dedicati al diportista e a chi vuole trascorrere le proprie vacanze in barca nel più totale relax, nonché punto strategico per navigare tra le cale della Costa Smeralda, l’Arcipelago della Maddalena sino al Sud della Corsica. Oggi la NSS è leader sia nel settore della vendita di catamarani e imbarcazioni che del charter nautico. Una solida realtà che conta professionalità di alto livello tra skipper, ormeggiatori, responsabili alle vendite, per un totale di circa 100 collaboratori tra fissi e stagionali.

