Cavi esposti e contatori in strada, allarme a Bados

L’allarme nel litorale di Bados a Olbia.

Da tempo, lungo via dei Pescatori, nell’area del litorale di Bados a Olbia, viene segnalata la presenza di contatori collocati in mezzo alla strada, una situazione che continua a suscitare preoccupazione tra i frequentatori della zona. La criticità, evidenziata da diversi passanti nel corso degli anni, riguarda non solo l’ingombro sulla carreggiata, ma anche i potenziali rischi per la sicurezza di pedoni e automobilisti.

I dispositivi risultano facilmente accessibili e i cavi elettrici appaiono esposti, circostanza che li rende raggiungibili da chiunque transiti nell’area. Una condizione che viene descritta come pericolosa, soprattutto in un contesto molto frequentato durante la stagione estiva, quando il litorale richiama numerosi visitatori e turisti.

Le segnalazioni sarebbero state inoltrate più volte nel tempo sia al gestore del servizio elettrico sia al Comune, senza che siano stati effettuati interventi risolutivi. Nel frattempo, la situazione continua a permanere, contribuendo a delineare un quadro percepito come segno di incuria in uno dei tratti costieri più frequentati della zona.

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