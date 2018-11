I dati dopo una lunga stagione estiva.

E dopo un’estate di fuoco la squadra degli stagionali cerca lavoro e dei sussidi per passare l’inverno degnamente. Il centro per l’impiego di Olbia è sempre affollato da tantissime persone con i contratti scaduti nel mese di settembre e ottobre. Con la fine del 2018 si analizzeranno i dati e si avranno i numeri dei disoccupati totali per territorio. Sono circa 11mila i lavoratori che hanno visto finire il loro contratto dopo un’estate di lavoro. È l’altra faccia della stagione turistica di Olbia e della Sardegna.

Solo il centro per l’impiego di Olbia, ricevono tra gli 800 e i 1000 utenti al giorno. Il centro di Olbia prende una buona parte della Gallura e non solo, da Budoni a San Teodoro fino Buddusò ed Alà dei Sardi. Al centro per l’impiego dai primi di ottobre si recano soprattutto lavoratori degli impieghi legati al turismo. La richiesta maggiore è l’accesso alla Naspi, che permette di avere un sussidio mensile per aver lavorato anche solo 30 giorni negli ultimi 12 mesi.

