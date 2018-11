Ruba un’auto: inseguito per chilometri dalla polizia esce fuori strada

Ruba auto ed esce fuori strada.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:00, la polizia stradale di Ottana, dopo un inseguimento durato diversi chilometri, ha arrestato un uomo, dopo aver rubato un’autovettura dal paese di Ovodda. L’uomo con l’auto rubata è scappato per chilometri dalla pattuglia che l’aveva intercettato. Ma la sua folle corsa è terminata fuoriuscendo dalla sede stradale ed andando contro una grossa pianta di fichi d’India.

Ha cercato di sottrarsi all’arresto, in ogni modo, percuotendoli e causando agli agenti lesioni agli arti superiori. L’uomo è stato arrestato per i reati di furto aggravato, violenza, resistenza e lesioni al Pubblico ufficiale e denunciato per il possesso di un coltello che portava indosso.

