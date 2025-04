Come sarà riqualificato il centro storico di Olbia.

Il centro storico di Olbia cambia completamente, grazie a un progetto del Comune di voler restituire spazi occupati da ruderi alla comunità. Al Consiglio comunale è arrivato il Piano particolareggiato con un importante progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione di piazze, spazi pubblici, ricucendoli all’attuale centro storico, che diventerà più grande e armonico.

Via La Marmora.

Oggi è una delle zone più critiche e si trova dietro il centro storico di Olbia, il Corso Umberto. Attualmente ha tantissime palazzine che sono disabitate e in stato di incuria. Le uniche vie di accesso a via La Marmora sono via Acquedotto e Piazza Matteotti e la parte opposta, via 20 Settembre. Sul Corso Umberto c’è un vicolo che un tempo era chiuso e occupato da uno stabile (l’ex camiceria) che oggi è stato buttato giù. La ci sarà una nuova via di accesso con piazza e alberi (sotto).

La vecchia sede Arst.

Da più di 20 anni la vecchia sede Arst non ospita più gli autobus e si trova in pieno centro storico. Lo stabile non è in buono stato e il suo impatto non è di gran pregio per la zona. La volontà dell’Amministrazione è quello di riqualificarlo e trasformarlo in una piazza. Il risultato è un nuovo spazio circondato da negozi. Il progetto prevede un collegamento fino alla piazza della vecchia stazione.

Il progetto si integra bene con la nuova sede dell’Università del palazzo ex Upim che si trova sul Corso Umberto (sotto). Anche le palazzine saranno coinvolte in interventi di riqualificazione e sopraelevazione.

Le palazzine ristrutturate e sopraelevate e la sede dell’Università (a destra)

Ci sarà una piazza anche dietro la sede dell’Università, proprio davanti alla stazione vecchia di Olbia. Al Consiglio comunale è stato illustrato anche il destino del cinema Astra, dove lo stabile sarà ristrutturato (mantenendo la sua originale struttura) e dotato di una piazzetta alberata. La piazzetta sarà realizzata dietro l’ex negozio di Cicci Sport e via Pisa sarà pedonale.

L’area dietro il teatro Astra.

