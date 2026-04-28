“Gallura All Season”, CGIL: “Servono garanzie sul lavoro“

Ggil Gallura accoglie il protocollo d’intesa ”Gallura All Season”, ma…

La CGIL Gallura promuove con riserva il protocollo “Gallura All Season”. Il segretario generale Danilo Deiana lo ha definito come un passo cruciale per superare la stagionalità e rilanciare l’economia locale. Pur accogliendo positivamente l’iniziativa, il sindacato pone una condizione essenziale. Lo sviluppo del territorio non può prescindere dalla dignità del lavoro. Per questo, l’organizzazione ha richiesto l’attivazione immediata di un tavolo di confronto volto a integrare l’intesa con garanzie precise su contratti, stabilità occupazionale e sicurezza.

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Il tavolo sul lavoro.

Il confronto è finalizzato a integrare il protocollo con impegni concreti su alcuni punti fondamentali. In primis la piena applicazione dei contratti nazionali di settore e contrasto al lavoro irregolare. In secondo luogo gli strumenti per favorire un’occupazione più stabile e meno frammentata, percorsi di formazione e qualificazione professionale

Ma anche su garanzie per salute, sicurezza e condizioni di lavoro, il rafforzamento dei servizi, dei trasporti e delle condizioni abitative per i lavoratori. La CGIL propone inoltre l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le parti sociali, per valutare l’impatto del protocollo su occupazione, qualità del lavoro e sviluppo territoriale.

La Cgil Gallura ritiene che solo attraverso un approccio condiviso e inclusivo è possibile costruire un modello di sviluppo turistico sostenibile, capace di coniugare crescita economica e diritti del lavoro. Il sindacato si dichiara disponibile a contribuire in modo costruttivo al percorso avviato e auspica l’apertura di un confronto nei tempi più rapidi possibili.

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