Cipnes, nuovi lavori per completare la pista ciclopedonale a Olbia

Le modifiche alla circolazione nella zona industriale.

Proseguono a Olbia i lavori del Cipnes Gallura per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà via dei Lidi all’area di Sa Testa, attraversando l’intera zona industriale. Dopo la costruzione di alcuni tratti negli anni scorsi, l’intervento entra ora in una nuova fase, con la posa del manto di usura in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, da domani fino al 30 novembre sono previste modifiche temporanee alla viabilità. In alcune strade della zona industriale verrà istituito il senso unico alternato e saranno presenti restringimenti di carreggiata. Lo prevede un’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale, Giovanni Mannoni.

Le vie interessate sono via Guinea, via Indonesia, via Maldive, via Mozambico, via Armenia, via Madagascar e via Eritrea, oltre alle rotatorie Haiti e Italia.

Pista ciclopedonale, un progetto di mobilità sostenibile per tutta Olbia e non solo.

La nuova pista del Cipnes rientra in un progetto più ampio, finalizzato a creare un sistema di mobilità sostenibile che unisca i principali punti della città. Il tracciato sarà infatti collegato alle altre piste ciclabili già in costruzione o in programma, con l’obiettivo di garantire un percorso continuo da Sa Testa fino all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda e a Poltu Quadu.

In programma anche il collegamento con il lungomare e con le nuove tratte previste dal Progetto ITI. Il Comune ha inoltre annunciato l’intenzione di proseguire la pista dalla zona di Sa Testa fino alla frazione di Pittulongu, assicurando la continuità con quella del Cipnes.

Come scrive La Nuova Sardegna, a completare il quadro sarà il progetto del Comune di Golfo Aranci, che ha espresso la volontà di realizzare un percorso ciclabile in grado di collegare il proprio territorio con quello di Olbia, rafforzando così la rete di mobilità “dolce” dell’intera Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui