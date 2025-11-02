A La Maddalena è scontro politico sui parcheggi di via La Marmora

La questione dei parcheggi di Via La Marmora si trasforma in un acceso botta e risposta tra maggioranza e minoranza a La Maddalena. A scagliare un attacco diretto contro il modus operandi dei consiglieri di opposizione è il Vice Sindaco, Federica Porcu, che non ha lesinato critiche pur rispondendo all’interrogazione.

LEGGI ANCHE: A La Maddalena i lavori per realizzare i parcheggi multipiano

In un video esplicativo, la Porcu ha riassunto la risposta fornita all’opposizione in merito alla questione relativa alle aree di sosta in Via La Marmora, un tema evidentemente sensibile per la comunità.

Tuttavia, il fulcro del suo intervento si è spostato rapidamente su una riflessione più ampia riguardante il ruolo dell’opposizione in Consiglio. “Ritengo importante anche una riflessione,” ha dichiarato il Vice Sindaco, sostenendo che “spesso queste interrogazioni sembrano più orientate a cercare errori che a svolgere un vero ruolo di controllo costruttivo.”

La dichiarazione marca una chiara distanza tra la visione operativa della Giunta e quella percepita come ostruzionistica dell’opposizione, accusata implicitamente di non agire nell’ottica di una collaborazione per il bene comune, ma piuttosto di una mera ricerca di fallimenti amministrativi.

In chiusura del suo messaggio, Federica Porcu ha rinnovato l’impegno della maggioranza, offrendo una decisa rassicurazione agli elettori e alla cittadinanza: “Noi, invece, continueremo ad andare avanti con coraggio, determinazione e trasparenza, per portare a termine tutti gli impegni presi e amministrare al meglio il nostro paese.”

La dichiarazione appare come un chiaro messaggio: l’Amministrazione non si farà distogliere dalle polemiche e dalle presunte “cacce all’errore”, ma manterrà la barra dritta sugli obiettivi di mandato.

Per garantire la massima trasparenza, il Vice Sindaco ha infine rimandato la cittadinanza ai commenti del post originale, dove sarebbero stati resi disponibili il testo integrale dell’interrogazione e della risposta scritta ufficiale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui