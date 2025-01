Olbia diventa ciclabile: nuove piste e cresce il bike sharing

Olbia più ciclabile con un nuovo progetto.

Il futuro di Olbia è ciclabile. Mentre l’estensione della rete ciclo pedonale avanza in diversi quartieri della città, molti dei percorsi quasi conclusi, Il Comune sta lavorando a un nuovo progetto, che vedrà la promozione della mobilità ciclistica, attraverso l’iniziativa “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

In pochi anni il volto di Olbia è completamente cambiato e diversi progetti hanno trasformato una città nata come poco predisposta ad accogliere pedoni e ciclisti in una città europea. Se fino a una decina di anni fa la città aveva una carenza di infrastrutture riservate a queste categorie di persone, oggi a Olbia si respira un’aria diversa, perché sta diventando una delle città più ciclabili dell’Isola.

È proprio in questo intento che si inserisce il progetto “Bici in Comune”, al quale il Comune di Olbia ha dato il via libera alla proposta di partecipazione, con il fine di incentivare la mobilità ciclistica e il cicloturismo, favorendo uno stile di vita sano e sostenibile.

Il progetto.

Grazie a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 aprile 2024, sono stati stanziati fondi per finanziare interventi volti a promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano che come leva per valorizzare il territorio. Il Comune di Olbia, inserito nel Cluster 3 (Comuni con una popolazione tra 50.001 e 300.000 abitanti), ha elaborato una proposta articolata per migliorare il servizio di bike sharing locale.

La proposta del Comune di Olbia, redatta con il supporto della società partecipata ASPO S.p.A., include una serie di interventi innovativi: acquisto di 17 biciclette a pedalata assistita, dotate di sistemi di ricarica automatica tramite colonnine; adattamento delle 3 stazioni esistenti per accogliere sia biciclette muscolari che a pedalata assistita; realizzazione di una nuova stazione di bike sharing, comprensiva di opere civili e infrastrutturali; gestione e assistenza per 24 mesi attraverso l’app Weelo, che ottimizzerà l’interazione con gli utenti; organizzazione di eventi e attività promozionali, mirati a sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sull’importanza della mobilità sostenibile.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 148.000 euro, di cui 113.000 euro finanziati attraverso il contributo del programma “Bici in Comune” e 35.000 euro coperti con fondi comunali, superando il cofinanziamento minimo richiesto del 20%. I fondi comunali saranno prelevati dal capitolo di bilancio dedicato agli “Interventi di arredo urbano”, garantendo così la copertura economica necessaria.

Con l’approvazione della proposta, il Comune di Olbia punta a potenziare il proprio sistema di mobilità ciclistica, migliorando l’offerta per residenti e turisti. Gli interventi mirano a promuovere l’uso quotidiano della bicicletta, ma anche a valorizzare il territorio attraverso il cicloturismo, integrando percorsi che esaltano cultura, enogastronomia ed eccellenze locali. Inoltre, verrà garantita maggiore inclusività, grazie alla riqualificazione delle piste ciclabili esistenti, rendendole accessibili anche a persone con disabilità, anziani e bambini.

I termini per la partecipazione al programma scadono il 13 gennaio 2025, motivo per cui il Comune ha dichiarato il provvedimento urgente e immediatamente esecutivo.

Il progetto “Bici in Comune” rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e inclusiva, rafforzando l’impegno di Olbia nella promozione di uno stile di vita attivo e nel rispetto dell’ambiente. Una sfida ambiziosa, che si propone di trasformare la città in un modello virtuoso di mobilità ciclistica.

I lavori a Olbia.

Da alcuni anni sono in corso a Olbia i lavori della lunga pista ciclabile. Attualmente in diversi punti della città stanno avanzando i cantieri per completare la rete ciclo pedonale che va dalla zona industriale all’aeroporto di Olbia. In futuro è previsto l’allungamento del percorso fino alla spiaggia di Pittulongu.

Il cantiere in viale Italia, nella zona industriale, sta proseguendo, con lo sbarramento del tratto di strada dove è previsto il passaggio sotterraneo sul modello di quello che è stato ultimato a Poltu Quadu. Dopo la fine dei lavori in zona industriale cominceranno i lavori da via dei Lidi fino al lungomare Escrivà, che si collega alla pista ciclabile dell’Isola Bianca e quella dell’Ansa Sud fino all’aeroporto. Attualmente il percorso a Poltu Quadu è ultimato e manca il tratto che si collega a Mogadiscio, dove è presente la palude dei fenicotteri. Il tratto da Mogadiscio a via Roma è concluso, ma manca il collegamento che unisce la pista ciclopedonale a quella del lungomare di via Redipuglia.

