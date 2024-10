Circo Martin condannato dalla cassazione, esulta la Lav

“Vittoria: Circo Martin condannato definitivamente dalla Corte di Cassazione”, la Lav esulta dopo i maltrattamenti ad Arzachena. “Una vittoria storica, che conferma quanto diciamo da sempre: basta animali nei circhi – commenta Gianluca Felicetti, presidente Lav -. Ora ministro della Cultura Guidi attui la legge delega 106/2022, basta indugi”.

“Il Circo Martin condannato in via definitiva dalla sentenza della Corte di Cassazione che chiude finalmente un processo importantissimo. Quello relativo al sequestro di tutti gli animali del Circo Martin, iniziato con il sequestro degli animali ben 10 anni fa. La Cassazione ha accolto la condanna, confermando definitivamente il reato di maltrattamento per i due imputati, rappresentando un momento storico contro i circhi con animali e dettando un precedente rilevante anche per i casi futuri, aiutando-speriamo- a tracciare la parola “fine” a questa tradizione obsoleta per sempre”.

“La lunga battaglia processuale si è ora conclusa, nonostante i protagonisti di questa brutta storia siano però ancora attivi professionalmente e continuerebbero a lavorare in altre strutture circensi, dove gli animali non hanno riposo, pace e la fortuna di poter essere nuovamente “liberi”. Da questo traguardo continuiamo a lottare affinché il circo con gli animali diventi solamente un brutto incubo” ha dichiarato Eleonora Panella, responsabile area esotici di LAV”.

Il sequestro nel 2014 ad Arzachena

Nel 2014, a seguito di alcuni sopralluoghi e di una denuncia della LAV, vennero posti sotto sequestro tutti gli animali detenuti nel circo Martin di Eusanio Martino e Adam Caroli, attendato ad Arzachena (Olbia-Tempio), in Costa Smeralda. Questo sequestro è per molti versi storico ed unico e quegli animali furono affidati alla LAV. Ad oggi, infatti, non sono stati disposti sequestri di circhi così importanti in termini di numero di animali, nonostante siano ancora sfruttati e detenuti nei circhi. Gli animali sequestrati al Circo Martin e affidati a LAV che se ne prende cura, vivono serenamente da 10 anni presso il Centro AnimaNatura Wild Sanctuary con LAV collabora”.

“Nel 2022, in primo grado il Tribunale di Tempio Pausania aveva condannato entrambi gli imputati per il reato di maltrattamento di animali ed a quattro mesi di reclusione. Sentenza confermata lo scorso anno dalla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per entrambi gli imputati, con condanna al pagamento delle spese processuali. Ad oggi sono ancora circa 2000 gli animali che hanno bisogno di essere liberati da condizioni di detenzione, sfruttamento e maltrattamento per i circhi.

“Chiediamo al Ministro Giuli di vietare l’uso degli animali e sostenere il circo contemporaneo senza ulteriori indugi, attuando finalmente la legge delega 106/2022 già posticipata di un anno dal suo predecessore e ascoltando le voci dei cittadini, che lo scorso anno attraverso un sondaggio DOXA-BVA chiedevano un circo etico senza più animali costretti per il “divertimento” di ormai pochi” ha concluso Panella di LAV”.



