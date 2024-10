Olbia si ribella all’abbandono dei rifiuti, raffica di denunce

A Olbia intensificate le attività contro l’abbandono dei rifiuti.

A Olbia l’inciviltà ha ormai vita difficile: da diversi mesi la polizia locale è impegnata in una serie di attività mirate a garantire il rispetto delle norme ambientali, con particolare attenzione al monitoraggio e al controllo del corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio.

Dal mese di settembre, oltre cento controlli sono stati effettuati su utenze domestiche e attività commerciali, in particolare di medie e grandi dimensioni, dagli agenti del Nucleo di Polizia Ambientale, con il supporto dell’Ufficio Igiene Urbana del Comune e del gestore dei rifiuti Devizia.

Sono state elevate più di 130 sanzioni per errato smaltimento dei rifiuti. In circa dieci casi, si è trattato di episodi più gravi di vero e proprio abbandono di rifiuti, per i quali, grazie alle indagini condotte dal Comando, i responsabili sono stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria.

Le attività di controllo del Nucleo di Polizia Ambientale proseguiranno con regolarità, attraverso operazioni mirate volte a contrastare efficacemente comportamenti illeciti.

