Il caso Ciro Grillo.

Il giudice di Tempio ha accolto la richiesta della difesa di convocare il ragazzo norvegese che avrebbe violentato la presunta vittima di stupro nel caso Ciro Grillo l’anno precedente.

La tesi della difesa è intaccare la credibilità della giovane e assolvere i ragazzi accusati da lei di violenza sessuale di gruppo. Il norvegese, infatti, sarà presente in aula come testimone della difesa.

Durante l’udienza è emerso che la presunta vittima raccontò al maestro di Kitesurf anche un episodio del passato, avvenuto in Norvegia. La giovane gli confidò che nel 2018 fu violentata da un amico norvegese. La presunta violenza accadde mentre i due si trovavano in campeggio, ma lei aveva deciso di non denunciarlo. Il teste aveva detto che quel racconto non gli sembrava veritiero. Ora, il ventenne norvegese di origini nicaraguensi dovrà testimoniare nella prossima udienza dell’8 febbraio. Assieme a lui anche gli amici della ventenne e dell’amica che era presente nella casa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui