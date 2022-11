Processo Ciro Grillo, fuori dall’aula i consulenti della difesa

Il processo a Ciro Grillo.

I consulenti della difesa non potranno assistere al processo per violenza di gruppo, dove sono imputati Ciro Grillo e i suoi amici. A deciderlo il collegio dei giudici di Tempio, dopo una breve sospensione, al termine della camera di consiglio riunitasi dopo l’eccezione sollevata dalla controparte.

Dopo mezz’ora di sospensione, l’udienza è ripartita con l’uscita dall’aula del medico legale e della psicologa forense. I due professionisti, i quali si sono sorpresi per questa decisione, erano stati chiamati in aula dal collegio difensivo per ascoltare le deposizioni dei 3 medici della clinica Mangiagalli di Milano che visitarono vittima del presunto stupro 9 giorni dopo il fatto. I due saranno sentiti quando saranno chiamati a deporre dagli avvocati difensori.

Ad essere sentiti sono sette testimoni citati dall’accusa, tra cui il medico legale della clinica Mangiagalli, la ginecologa e una psicologa. Tutti e tre hanno visitato e seguito la 19enne italo norvegese che ha denunciato le presunte violenze sessuali di gruppo. In seguito saranno sentiti i titolari del B&B di Porto Pollo, dove avevano alloggiato le due ragazze e gli istruttori di kitesurf che il pomeriggio dopo il presunto stupro hanno visto la ragazza.

La sentenza però non sarà emessa prima dell’estate. Il tribunale di Tempio ha calendarizzato le prossime udienze per il dibattimento. La prossima si terrà l’8 febbraio 2023, mentre quelle successive l’8 marzo e il 12 aprile. L’udienza di oggi si concentra anche sul referto della visita ginecologica fatta al Mangiagalli, dove si legge “non evidenza di lesioni”. Sulla 19enne erano presenti alcuni lividi da pressione all’avambraccio destro e in entrambe le gambe. La ragazza aveva raccontato che Ciro Grillo e i suoi amici l’avevano bloccata durante gli abusi. La dottoressa che ha visitato la giovane ha ritenuto compatibilità con segni fisici causati da uno stupro, ma anche con cadute mentre faceva sport.

