I nuovi corner di Natura.

La famiglia dei locali Natura cresce. Dopo quello inaugurato lo scorso 31 luglio 2020 in pieno centro a Olbia, la catena si sdoppia con due nuovi corner a San Teodoro e Porto Rotondo. ‘‘Contiamo di aprire a San Teodoro entro metà aprile e a Porto Rotondo entro metà maggio”, afferma Luca Uleri, uno dei soci fondatori di Natura.

Natura, figlia della famiglia Art Academy, nasce da un concetto di ristorazione nuova, che si basa su una proposta di cibo sano, a basso contenuto calorico e molto dinamico. Oltre alla gelateria, pasticceria e frutta fresca il piatto cardine e innovativo che distingue Natura sono le Pokè, piatto di origine hawaiano diventato in voga negli ultimi anni anche in Italia. Le Pokè sono piatti freschi che si possono comporre a piacimento con riso o quinoa come base, salmone, polpo, uovo o altri ingredienti come proteine, mango, avocado o verdure varie tutto condito con salse e topping. ”Ci siamo documentati molto, abbiamo partecipato a fiere e visto l’impatto di questo nuovo concept food nelle grandi città che sta esplodendo a livello mondiale e abbiamo deciso di portarlo in Sardegna, tant’è che siamo stati tra i primi a proporlo – continua Luca -.Abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte dei nostri clienti e nonostante questo periodo di crisi, le pokè si sono dimostrate un ottimo piatto adattabile al delivery che in questo periodo che ci ha permesso di continuare a lavorare”.

La Sardegna dal prossimo lunedì 8 febbraio si colora finalmente di giallo riaccendendo la speranza negli imprenditori della ristorazione che vedono in maniera positiva l’andamento per la prossima stagione estiva. ”L’idea di aprire nuovi punto ristoro era già in progetto, dopo aver visto il riscontro positivo con il primo corner a Olbia, abbiamo deciso di puntare su San Teodoro e Porto Rotondo, mete estive molto gettonate, perché pensiamo si sposino bene con la filosofia di Natura per una pausa pranzo, e non solo, fresca e veloce da gustare in spiaggia ma anche da portare in barca, infatti punteremo molto anche sul servizio charter a Porto Rotondo – continua Luca – siamo fiduciosi per la prossima stagione estiva, e dato che sarà sicuramente difficile spostarsi all’estero contiamo molto su un turismo nazionale”.

