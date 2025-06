Arrestato un uomo in possesso di cocaina a Olbia.

È finita con un arresto e una condanna patteggiata l’operazione antidroga condotta mercoledì a Olbia dai carabinieri. I militari hanno fatto irruzione in un’abitazione situata in via Messico, nel quartiere Bandinu, dove hanno trovato S. C., cittadino italiano di origine tunisina, in possesso di circa 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 2mila euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori, che già da tempo monitoravano i movimenti dell’uomo. Contestualmente è stato denunciato a piede libero anche un secondo giovane, la cui posizione resta al vaglio degli inquirenti.

Il giorno successivo all’arresto, S. C. è stato condotto davanti al giudice del tribunale di Tempio Pausania per l’udienza di convalida. Il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto e la confisca del denaro sequestrato durante l’operazione. L’imputato ha scelto di patteggiare, ottenendo una pena di 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale.

