La nave Giraglia torna in servizio tra Santa Teresa e la Corsica

Torna in servizio la nave Giraglia tra Santa Teresa e la Corsica.

Dopo mesi di attese, promesse e polemiche, sarà ancora una volta la Giraglia, storico traghetto della flotta Moby, a garantire i collegamenti marittimi tra Sardegna e Corsica. La nave, nonostante l’età e i frequenti guasti, rientrerà in servizio lunedì sulla tratta Santa Teresa-Bonifacio, portando a due le unità operative su una linea rimasta per troppo tempo affidata alla sola Ichnusa Lines, con disagi pesanti per pendolari e autotrasportatori.

La Giraglia, sottoposta nei giorni scorsi a controlli tecnici a Bonifacio come richiesto dalle autorità francesi, ha già superato i test italiani ed è pronta a riprendere la navigazione, nonostante da tempo se ne auspichi la dismissione. Intanto la nuova nave Bonifaziu, annunciata da mesi come la vera novità per il rilancio del servizio, è ancora in fase di adeguamento a Livorno: le norme internazionali richiedono dotazioni diverse, come nuove scialuppe di salvataggio. La sua entrata in funzione è prevista solo dopo l’estate, sebbene sia stata annunciata per i festeggiamenti patronali a Ponza.

Intanto la rabbia cresce tra i trasportatori, spesso costretti ad aspettare ore in banchina o a rinunciare al viaggio per mancanza di spazio a bordo, aggravata dalla crescente affluenza turistica.

