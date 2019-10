Salvagno dovrebbe diventare il direttore operativo.

Dalla lotta all’evasione al controllo della regolarità delle procedure. Dalle attività di prevenzione per i ragazzi delle scuole alla sicurezza dei servizi per i pazienti. In altre parole, dal comando della Guardia di finanza di Olbia alla direzione del Mater.

Per il momento si tratta di indiscrezioni. Ma se la notizia venisse confermata dal prossimo primo novembre il colonnello Marco Salvagno, comandante del gruppo di Olbia, dismetterebbe la divisa per assumere l’incarico di direttore operativo dell’ospedale privato del Qatar.

Salvagno si dovrebbe occupare nella struttura sanitaria, che giorno dopo giorno assume sempre più le dimensioni di una grande realtà, di gestire e coordinare aree importanti come la logistica, la parte dei fornitori e della contrattualistica. In pratica, tutto ciò che non riguarda il lato medico.

Mettendo a frutto gli anni passati nelle Fiamme Gialle, durante i quali si è fatto notare per le molte operazioni portate a termine e per la conoscenza del diritto amministrativo. Salvagno, 38 anni, era arrivato a Olbia nel 2016.

