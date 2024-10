Dopo l’arresto continua a perseguitarla, l’incubo a Olbia

Incubo per una ragazzo di Olbia, l’ex la perseguita anche dopo l’arresto

L’intervento dei carabinieri di Olbia le ha salvato la vita, ma l’incubo continua: dopo l’arresto la perseguita pure dai domiciliari. Fabrizio Masala, 52 anni, è stato arrestato il 18 ottobre per aver picchiato, inseguito e minacciato la sua ex compagna, trasportando in auto oggetti pericolosi tra cui acido, alcol e benzina. La giovane donna, terrorizzata, era riuscita a chiamare i carabinieri durante un inseguimento, dopo essere stata colpita dall’uomo in pieno giorno fuori da un bar.

Malgrado l’arresto, la situazione non si è risolta: dal 21 ottobre, quando è finito ai domiciliari, Masala avrebbe continuato a perseguitarla. Inviandole messaggi minacciosi e telefonate notturne. L’ha spinta a lasciare la sua abitazione per paura di nuovi attacchi. La giovane, assistita dall’avvocata lo ha denunciato chiedendo alla Procura di Tempio un aggravamento della misura cautelare.

