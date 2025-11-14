Il Comune di Olbia raddoppia la tassa di soggiorno, cosa cambia

Raddoppia la tassa di soggiorno a Olbia.

A partire dal prossimo gennaio, il Comune di Olbia applicherà un incremento della tassa di soggiorno, passando da 0,50 centesimi a un euro per molte categorie di turisti. Il capoluogo gallurese, tra le zone più redditizie della Sardegna per questo tributo, ha deciso di aggiornare l’importo, fermo dal 2022, per adeguarsi alle nuove esigenze di bilancio e alla crescita della capacità ricettiva.

L’aumento non interesserà gli ospiti degli hotel di lusso, mentre sarà valido per chi alloggia in strutture a 4 stelle, affittacamere, bed & breakfast, agriturismi e per coloro che arrivano in città con il camper. Secondo quanto riportato nella delibera approvata questa mattina dalla Giunta comunale, la revisione della tassa tiene conto dell’aumento delle unità abitative dedicate alla ricettività e del conseguente maggior utilizzo dei servizi pubblici.

