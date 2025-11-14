Gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Olbia, arte, incontri e resistenza contro la violenza sulle donne

Dal 13 al 25 novembre, lo Spazio “Ex Casermette” di Via Mameli 49, Olbia diventa il cuore pulsante di “Sguardi in (RI)scatto – In cornice la verità”, un progetto promosso e curato dall’Associazione Prospettiva Donna, con il sostegno della Regione Sardegna e il patrocinio del Comune di Olbia, in collaborazione con enti, università, associazioni e realtà della rete territoriale contro la violenza di genere.

All’Archivio Mario cervo una serata per ricordare Piero Pischedda

Una serata per ricordare Piero Pischedda, musicista, amico e co-fondatore de I Collage. Un viaggio tra note, ricordi e affetto per chi ha fatto della chitarra la sua voce più sincera.

La presentazione del libro di Mario Ara Turis a Berchidda

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Biblioteca, invita la popolazione alla presentazione del libro “L’erede” di Mario Ara Turis. Venerdì 14 novembre, ore 18.30, in Biblioteca Comunale.

Olbia, presentazione del libro di Linda Padrini

Venerdì 14 novembre alle 17:00 presentazione del libro di Linda Padrini: NEL SOGNO DI JANA. Dialoga con l’autrice: Giulia Erriu “Nel sogno di Jana”, di Linda Padrini, è una storia intima e commovente che esplora con sensibilità i temi dell’amore, del rimpianto e dell’inseguimento dei propri sogni. L’autrice crea un’atmosfera sognante e malinconica”.

Torna la Colletta Alimentare del Banco Alimentare a Olbia e in Gallura

Torna il 15 novembre la raccolta alimentare. È possibile partecipare come volontari, singolarmente o in gruppo, oppure contribuire donando parte della propria spesa a favore di chi si trova in difficoltà. E, per chi lo desidera, si può anche fare entrambe le cose: donare e offrire il proprio tempo, come ricordano i numerosi post diffusi in questi giorni da organizzatori e volontari. In Gallura hanno aderito all’iniziativa i comuni di Calangianus, Luras, Tempio Pausania e Olbia.

Tra i profumi della natura: il Mercato Contadino torna a Olbia

Sabato 15 novembre, dalle 9:00 alle 13:00, il quartiere di Poltu Cuadu a Olbia si riempirà di colori, profumi e sapori autentici con il ritorno del Mercato Contadino, ospitato presso l’Olbia Community Hub in via Perugia 3.

