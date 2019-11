Il concerto di Capodanno a Olbia.

Nell’era della post verità è abituale comunicare utilizzando linguaggi emozionali, affidarsi talvolta a messaggi subliminali o usare lo schermo del paradosso per far passare il proprio concetto.

Accade così che un post dell’assessore al Turismo del Comune di Olbia Marco Balata, dopo giorni di silenzio sul programma per il Capodanno, divenga un indizio che il tanto atteso concertone si terrà e che sul palco ci sarà la famosa cantante giuliana Elisa.

Condividendo il video dell’esibizione di Elisa con Mika in Rai, insieme al coro sardo Eufonia, che intonava il noto brano Anninnia, Anninnia, Balata ha, in un certo senso, firmato il suo lasciapassare per un altro grande 31 dicembre a Olbia.

Certo, Elisa è una cosiddetta cantante di prima fascia e il suo cachet non è paragonabile a quello dei Måneskin, le star dello scorso anno. Ma si sa che la voce di successi come Tua per sempre o A modo tuo è sempre stata la più gettonata dal Comune. Servirà ora capire come sia possibile trovare la quadra per poter arrivare all’ufficializzazione del programma di Capodanno.

