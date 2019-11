Le bandiere strappate sul lungomare di Olbia.

È la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un’occasione, quella del 4 novembre, per commemorare i caduti nelle guerre e per rendere omaggio alla nostra Patria nel simbolo del Tricolore. Anche Olbia ha ricordato oggi il valore dei suoi figli caduti in battaglia, con la deposizione delle corone e la messa in suffragio.

Ma nell’altare cittadino, dedicato al ricordo dei nostri soldati, il monumento ai caduti che si trova sul lungomare di via Redipuglia, è impossibile non notare come la bandiera italiana accanto a quella europa sventolino entrambe tutte strappate al vento.

Una nota stonata che ricade proprio il 4 novembre. Certo, va detto che il monumento si trova su un lungomare che in questi mesi si è trasformato in un vero e proprio cantiere. Ma quel luogo resta pur sempre un simbolo per Olbia.

