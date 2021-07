Salmo annuncia un live gratuito e una raccolta fondi per le persone colpite gli incendi in Sardegna

L’annucio di Salmo.

Il giorno dopo il concerto a Cala dei Sardi, Salmo si mobilita con una raccolta fondi e un concerto gratuito per aiutare le zone dell’oristanese colpite dai terribili incendi di questi giorni.

“La zona di Oristano è stata devastata dalle fiamme e ci sono famiglie in difficoltà, pastori che hanno perso il bestiame e non possono lavorare. Hanno bisogno di una mano. Organizziamo un live completamente gratuito e una raccolta fondi su internet per aiutare queste persone. Non so quando potremmo fare il live e se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente”, annuncia Salmo.

