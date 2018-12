L’iniziativa di Eurispes Sardegna.

L’Eurispes Sardegna ha organizzato, presso la sua sede regionale di via delle Terme 3 a Tempio Pausania, tre eventi formativi e informativi, riguardanti Anticorruzione, Trasparenza Amministrativa e Privacy, rivolti ai dirigenti e ai dipendenti del Comune di Tempio Pausania.

L’avvocato Giovanni Battista Gallus, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi del Molise, ha parlato di Anticorruzione e Trasparenza, mentre l’avvocato Francesco Micozzi, docente e cultore della materia per la cattedra di “Informatica Giuridica” per l’Università degli Studi di Milano, ha sviluppato il tema della Privacy Amministrativa.

Considerando quanto la formazione sia diventata importante in un contesto come quello attuale, nel quale è richiesto un aggiornamento continuo di conoscenze e competenze, l’Eurispes intende programmare, per il 2019, diversi eventi di alta formazione, che si rivolgeranno, in particolare, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e agli iscritti degli Ordini Professionali.

