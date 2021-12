Confesercenti sempre più presente a Olbia e in Gallura.

Confesercenti Nord Sardegna punta ad una presenza costante sul territorio della Gallura e apre un ufficio di sede Territoriale ad Olbia in via De Filippi 36/C. Un punto di riferimento per gli Associati del territorio e per gli operatori dei settori commercio, turismo, servizi e artigianato che potranno usufruire dei servizi di supporto alle imprese offerti dall’associazione provinciale, rappresentata in loco dall’imprenditore Salvatore Palermo e coordinata dal Direttore provinciale Gianni Simula.

In questa ottica di rappresentanza e di espansione, nei giorni scorsi, si è riunita ad Olbia un’assemblea costituente per dare vita a FIBA (Federazione Italiana Imprese Balneari) Nord Est Sardegna, aderente a Confesercenti. L’assemblea degli imprenditori balneari ha eletto Francesco Gambella, Presidente di FIBA Nord Est Sardegna e il consiglio direttivo con rappresentanti del territorio che operano a Olbia, Golfo Aranci, Arzachena, Loiri Porto San Paolo, Palau, La Maddalena.

L’obiettivo della federazione neo-costituita è quello di dare voce alle istanze delle imprese balneari, soprattutto ora, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha stabilito che le concessioni balneari devono essere riassegnate entro due anni attraverso evidenze pubbliche. Le imprese balneari, tramite i propri rappresentati nazionali, sollecitano Governo e Parlamento ad avviare un confronto per definire in tempi rapidi una riforma del demanio individuando il giusto equilibrio tra i principi della concorrenza e la doverosa tutela degli attuali concessionari.

Inoltre per i rappresentanti di categoria della Sardegna sarà opportuno evidenziare, nel confronto, che a causa delle peculiarità e la natura del territorio, la scarsità delle risorse, la differenza di dimensioni, le concessioni della regione Sardegna non possono essere paragonate alle altre. Per cercare di scongiurare un pesante impatto sociale ed economico sull’ecosistema turistico costiero e sulle imprese annesse che rischiano di essere messe in liquidazione dopo la difficile ripartenza a causa della pandemia e aver realizzato investimenti ancora da ammortizzare per offrire servizi turistici balneari di alta qualità, Fiba Confesercenti Sardegna, promuove insieme ad altre sigle di rappresentanza, un evento pubblico che si svolgerà a Cagliari presso il Palazzo dei Congressi nel quartiere fieristico, ingresso Marco Polo, Venerdi 3 dicembre alle ore 10 e 30, in cui saranno riuniti gli stati generali dei concessionari demaniali Sardi.