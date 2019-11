Confintesa Funzione Pubblica elegge il segretario regionale

La convocazione il 6 novembre.

Il segretario generale della Provincia di Sassari Giovanni Casu informa che il giorno 6 novembre si terrà a Cagliari presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari in piazza Repubblica il congresso di Confintesa Funzione Pubblica per l’elezione del segretario generale regionale per la Sardegna.

In corsa il segretario generale provinciale di Cagliari Giovanni Orefice dipendente della Difesa presso il Genio Militare della Marina di Cagliari, segretario di Oristano e Nuoro Veronica Perria dipendente della Giustizia presso il Tribunale di Oristano e segretario di Sassari Giovanni Casu di Olbia 36enne dipendente Civile della Difesa presso il Genio Militare per la M.M. di La Maddalena.

