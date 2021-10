Il nuovo presidente del Consiglio comunale di Olbia.

Il neo sindaco di Olbia Settimo Nizzi aveva promesso che la carica sarebbe stata conferita a lui e così è stato. È Marzio Altana il nuovo presidente del consiglio comunale di Olbia. Con 17 voti su 26 è stato eletto stamattina dai componenti in aula, mentre 11 schede erano bianche.

Eletti anche i vice presidenti Stefano Spada, che ha ottenuto 11 voti da parte dei membri del consiglio e Michele Fiori, con 14 voti. “Ringrazio i miei compagni di viaggio che mi hanno attribuito questo incarico spero di portare avanti nel modo migliore – ha detto il vice presidente Spada -, anche se credo non ci sia l’opportunità ma in ogni caso è un modo per dare un contributo. Sono orgoglioso di rappresentare questa città”.

Le parole del vice della maggioranza Michele Fiori. “Faccio gli auguri agli assessori e a tutti, una squadra straordinaria – dichiara -. Faccio anche gli auguri al sindaco Nizzi, è stata una campagna all’insegna della trasparenza e non hai reagito alle provocazioni. All’opposizione dico che purtroppo siamo partiti con il piede sbagliato e per ovvi motivi avete manifestato il vostro dissenso. Sono sicuro che collaboreremo tutti e voi darete il vostro contributo, ne avete le capacità e spero che potremo mettere da parte la campagna elettorale”.

Avvocato del partito Sardo d’Azione è entusiasta dell’incarico che gli è stato conseguito. “E’ un compito arduo quello che mi è stato affidato – dichiara il neo presidente del consiglio -, quello che farò è coordinare i lavori nel rispetto dello statuto e delle regole. Non entro nel merito dell’ex consiglio comunale, poiché non ne facevo parte, ma mi auguro che ci sarà un clima sereno nei prossimi cinque anni da parte di tutti e nel rispetto di tutti. Ora si terranno altri due consigli comunali importanti per eleggere e costituire i gruppi consiliari come prevede la legge”.