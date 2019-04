I consigliere Cocciu e Giagoni capogruppo in Regione.

Il consigliere regionale Angelo Cocciu di Olbia è stato eletto oggi capogruppo di Forza Italia nell’assise sarda. La decisione non ha trovato ostacoli, essendo Cocciu il più votato alle scorse elezioni e non essendo mai entrato effettivamente in rosa per un posto da assessore nella giunta del governatore Solinas.

Ma la Gallura può essere soddisfatta anche per la nomina a capogruppo anche di un altro consigliere. Si tratta del deputato sardo Dario Giagoni di Santa Teresa, che guiderà il gruppo della Lega. In tutto sono dieci i gruppi consiliari che si sono formati a Cagliari.

I Riformatori hanno scelto Michele Cossa, il Psd’Az ha nominato Franco Mula, l’Udc ha puntato su Gian Filippo Sechi, Fratelli d’Italia su Paolo Truzzu, il Movimento 5 Stelle ha eletto Desirè Manca, il Partito democratico Gianfranco Ganau e i Progressisti Francesco Agus.

(Visited 172 times, 172 visits today)