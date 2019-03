In settimana saranno decisi i nomi degli assessori regionali.

La data è confermata: giovedì 4 aprile. Sarà quello il giorno in cui si riunirà, per la prima volta, il Consiglio regionale nel segno del governatore Solinas, dando inizio ufficialmente alla XVI legislatura. E sarà quello lo stesso giorno in cui dovranno giurare i nuovi assessori che comporranno la giunta di centrodestra.

Dopo gli incontri individuali con i partiti che l’hanno sostenuto alle scorse elezioni, e in vista dell’attesa riunione di coalizione che potrebbe tenersi già domani, il presidente Christian Solinas ha deciso di serrare le fila. Imponendo tempi e modi.

Per dirla in breve, meno di una manciata di giorni per sciogliere le riserve sugli assessorati. Nemmeno una settimana per chiarire gli ultimi dubbi tra i partiti. Olbia e la Gallura si giocano tanto. In pole per un posto in giunta ci sono il sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino di Forza Italia e il sindaco di Tempio Andrea Biancareddu dell’Udc.

Ma negli ultimi giorni si è fatto avanti anche il secondo più votato della Sardegna e cioè il numero due del Comune di Olbia Angelo Cocciu, anche lui azzurro. Una partita ancora tutta da decidere, va detto, ma per la quale ormai si sta arrivando alle battute finali. Entro sabato potrebbe già esserci l’annuncio dei nuovi assessori sardi.

