L’elenco provvisorio dei soggetti ammessi al contributo regionale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 66/32 del 2015 “Procedure e criteri per l’assegnazione di contributi a favore dei privati e delle attività economiche e produttive che hanno subito danni a seguito dell’evento calamitoso del 18 novembre 2013” è stato approvato con determinazione del Comune di Olbia n. 1357 del 26/03/2019.

“Dopo l’8 aprile, termine ultimo per presentare eventuali memorie e osservazioni, lo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia del Comune di Olbia procederà con la pubblicazione della graduatoria definitiva. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – A quel punto si potrà procedere con l’erogazione dei contributi ai beneficiari. I nostri uffici sono già in possesso di tutti i dati necessari, gli utenti non devono inviare null’altro. Lo stanziamento dei fondi potrà dare un po’ di ossigeno alle attività produttive della nostra città che, purtroppo, hanno subito danni durante l’alluvione del 2013″.

L’ELENCO PROVVISORIO DEI BENEFICIARI

(Visited 250 times, 250 visits today)