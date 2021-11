L’analisi dell’Ats sui contagi in Sardegna.

Resta alta l’allerta in Sardegna sul fronte dei contagi. Nel bollettino coronavirus di ieri sono stati 39 i nuovi casi positivi: numeri che sono comunque ben distanti da quelli che si registrano in altre regioni, tra le quali preoccupa il Friuli Venezia Giulia che rischia la zona gialla.

In Sardegna si guarda con attenzione alla Gallura, dove si registra l’incidenza più alta dei contagi, come emerge nell’incontro di ieri dell’Ats Sardegna che si è svolto a Sassari. Nel nord est al momento è Olbia il comune con più casi: le persone positive sono 264.

Per quanto riguarda invece l’incidenza ogni 100mila abitanti i comuni più a rischio sono Luras con 684, Osini con 673, Padria con 473, Balao con 404. Tra i sorvegliati speciali anche Palau (306), Bortigiadas (269) e Tempio Pausania con 261, tutti Comuni dove negli ultimi 7 giorni l’incidenza non è mai mai scesa sotto i 250 casi per 100mila abitanti.