Rifiuti abbandonati, la lotta di San Teodoro contro le discariche abusive

Attivo un numero per segnalare la presenza di rifiuti abbandonati a San Teodoro.

Continua la lotta contro i rifiuti abbandonati a San Teodoro. Nonostante le numerose telecamere dislocate in tanti punti del territorio e gli interventi mirati effettuati dagli operai Comunali e da Formula Ambiente sono ancora molti gli incivili che accumulano rifiuti dando vita a vere e proprie discariche abusive e cielo aperto.

Sono state molte le operazioni nell’ultimo anno da parte della polizia locale e della Compagnia Barracellare che hanno permesso l’individuazione di discariche abusive, tra cui alcune proprio a ridosso del paese anche in terreni di proprietà privata. Sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere, carcasse di auto, materassi, materia ferrosi a cui si sono aggiunti altri cumuli di rifiuti. L’Amministrazione di un numero WhatsApp dedicato – 3666265490 – che permette ai cittadini di segnalare con foto e localizzazione discariche abusive e rifiuti presenti nel nostro territorio e consente un intervento in tempi rapidi.

Grazie proprio ad alcune di queste segnalazioni, la settimana scorsa è stato possibile intervenire per la bonifica di un canale in zona Punta Molara-Cala Ginepro invaso da rifiuti ferrosi che sono stati rimossi mettendo così anche in sicurezza lo scolo delle abbondanti acque piovane di questo periodo. Sempre in questi giorni sono stati effettuati diversi altri interventi per la rimozione dei rifiuti abbandonati, sia nelle vie del centro che nelle frazioni.

“Rinnoviamo a tutti l’appello per un corretto smaltimento dei rifiuti tramite l’Ecocentro in zona artigianale, le due isole ecologiche dove si può smaltire in totale autonomia oltre ai punti mobili attivi durante la stagione estiva. Tramite la nuova app Juker è possibile avere supporto anche per quei prodotti che ad oggi risultano non essere conferibili nell’Ecocentro del nostro Comune. Siamo convinti che questa sia la corretta strada che dobbiamo percorrere tutti assieme”, fanno sapere dall’Amministrazione comunale.