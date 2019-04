Poche ore per la decisione finale.

Oggi è il giorno decisivo per la sorte della continuità territoriale da Olbia con Air Italy. Alle 11.30 il governatore della Sardegna, Christian Solinas, incontrerà il sottosegretario di Stato, Armando Siri.Il presidente Solinas vuole tentare la mediazione con Air Italy con l’appoggio del sottosegretario.

Air Italy ha dichiarato di non essere in grado di condividere le rotte da Olbia con Alitalia, in quanto non è una proposta in grado di risolvere lo squilibrio tariffario che è stato creato sui tre aeroporti di Olbia, Alghero e Cagliari.

Oggi i 500 dipendenti di Air Italy sono con il fiato sospeso in attesa di una soluzione imminente che possa salvaguadare il loro posto di lavoro.

(Visited 128 times, 128 visits today)