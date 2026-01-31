Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna con l’assessore Agus per la richiesta al Governo

Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna si schiara con la Regione per le richieste al Governo sui contratti di Filiera. “Il presidente Fabio Albieri esprime piena condivisione e sostegno alla richiesta avanzata dall’Assessore regionale dell’Agricoltura Francesco Agus di sollecitare il Ministro Francesco Lollobrigida a concedere la proroga al 28 febbraio della scadenza attualmente fissata al 9 febbraio per la presentazione dei progetti a valere sui Contratti di Filiera ammessi al quinto bando ministeriale”.

“La proroga richiesta, limitata e proporzionata, è motivata dalla situazione emergenziale determinatasi in Sardegna a seguito delle gravi alluvioni dei giorni scorsi, che hanno inevitabilmente rallentato le attività tecniche e amministrative in corso. Tale slittamento consentirebbe di tutelare un investimento strategico per il territorio e per l’intera Sardegna, garantendo al contempo la qualità tecnica, la coerenza progettuale e la piena efficacia degli interventi programmati, senza incidere sugli obiettivi strategici dei Contratti di Filiera“.

“La struttura tecnica dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, insieme a quella del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, è impegnata con grande senso di responsabilità e massimo impegno nelle operazioni di caricamento degli oltre 400 progetti presentati dalle imprese agricole, relativi ai tre Contratti di Filiera finanziati dal Ministero dell’Agricoltura, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro di contributo a fondo perduto e 150 milioni di euro di investimenti totali”.

“Si tratta di un’operazione di straordinaria rilevanza economica e sociale, che coinvolge centinaia di imprese agricole e rappresenta un volano fondamentale per lo sviluppo delle filiere produttive, la modernizzazione del settore primario e il rafforzamento della competitività del sistema agricolo regionale. Confidiamo nella sensibilità del Ministro Lollobrigida nell’accogliere la richiesta di proroga presentata dall’Assessore Francesco Agus, che ringraziamo sentitamente per l’attenzione e il sostegno dimostrati nei confronti dei promotori dei Contratti di Filiera della Sardegna”.

