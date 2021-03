Interviene anche l’Unione dei Comuni Alta Gallura.

In Gallura gli operatori del settore agro pastorale e dello sviluppo rurale e le Istituzioni Territoriali lamentano ancora ritardi nei procedimenti e finanziamenti, a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari gestiti, anche come organismo pagatore, dagli Uffici Territoriali Argea.

Sulla situazione è intervenuto anche il presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura Fabio Albieri. “A fronte delle importanti, numerose e complesse incombenze del settore per gli uffici presenti a livello territoriale, si riscontrano e si rilevano quotidianamente fortissimi ritardi sulle pratiche, principalmente attribuibili alla ormai cronica carenza di personale negli Uffici del Servizio Territoriale Gallura, con sede a Tempio Pausania”. Il presidente Albieri lamenta carenze di figure tecniche, ai funzionari el figure aventi competenze gestionali e di coordinamento. Il personale, ridotto ai minimi termini, risulta caratterizzato principalmente da figure operative e di tipo esecutivo, che possono garantire, solo in parte la funzionalità degli uffici”.

“In qualità di presidente di questa Unione dei Comuni – continua Albieri – , mi faccio portavoce di tale gravissima situazione, auspicando in un intervento da parte delle Autorità competenti, invitandole a cogliere la grave situazione e di conseguenza intervenire prontamente a sostegno della causa per il territorio di riferimento al fine di allievare la situazione con il riconoscimento degli esborsi finanziari spettanti agli operatori del settore agro pastorale che, invece, proprio per le ragioni sopra evidenziate, attendono tale riscontro ormai da lungo tempo e decisamente oltre i termini canonici dei procedimenti amministrativi”.

“Auspico, inoltre, un immediato intervento volto a rafforzare il Servizio Territoriale della Gallura con l’incremento del personale necessario, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, oltre che per quanto concerne le figure dirigenziali e di coordinamento”, conclude.

