Controlli anti Covid dei Nas nei bar degli ospedali, sanzioni a Olbia e Sassari

I controlli dei carabinieri a Sassari e Olbia.

Arriva anche in Sardegna l’operazione dei carabinieri del Nas su scala nazionale che ha interessato quasi 400 bar e attività di ristorazione che si trovano all’interno degli ospedali. Verifiche che hanno interessato non solo il rispetto della normativa anti-Covid, ma anche la corretta conservazione degli alimenti.

I controlli effettuati nelle attività di ristorazione degli ospedali di Sassari e Olbia hanno riscontrato violazioni nella mancanza della cartellonistica riguardante i protocolli previsti, come ad esempio le persone che possono accedere al locale, il distanziamento e le indicazioni di sicurezza.

In un caso hanno trovato anche alimenti conservati non correttamente in un ospedale in provincia di Nuoro.

