Diversi mezzi parcheggiati conivolti

Brutto incidente ieri sera all’inizio di via Giovanni XXIII a Tempio. Un’auto, proveniente dalla strada panoramica di viale Caduti di Curraggia, probabilmente a forte velocità, si è scontrata contro alcune auto parcheggiate in via Giovanni XXIII, distruggendole. Sfondata anche la vetrina di un esercizio e la porta di uno degli hangar per la costruzione dei carri di Carnevale.

Sul posto è intervenuto il personale della polizia locale e dei vigili del fuoco, assistiti successivamente anche dalla protezione civile per agevolare i rilievi nell’area poco illuminata.

I danni alle auto vetture e alla vetrina dell’esercizio sono ingenti. Gli occupanti dell’auto, una Fiat Punto, non hanno avuto necessità di cure mediche.

