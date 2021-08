I controlli dei carabinieri.

Continuano i controlli dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia, in collaborazione con quelli del nucleo antisofisticazione e sanità e del nucleo ispettorato del lavoro di Sassari sul rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del coronavirus.

Dall’apertura della stagione turistica, hanno promosso ed effettuato una serie di mirati controlli sin dai primi giorni di luglio su esercizi pubblici, ristoranti e locali di intrattenimento che – per caratteristiche e frequentazione – si prestano particolarmente a fenomeni di assembramento. L’ultima operazione ha portato alla chiusura del Country Club di Porto Rotondo, dove i militari intervenuti hanno trovato centinaia di ragazzi, tutti senza mascherina, intenti a bere e ballare anche in un’area al coperto.

Fino ad oggi sono stati ispezionati 18 locali tra discoteche, disco bar, stabilimenti balneari, oltre ad alcuni ristoranti ed alberghi, indentificando oltre 100 persone ed elevare complessivamente sanzioni pecuniarie e ammende per circa 16.000 euro.

Le sanzioni sono relative a violazioni, anche di carattere organizzativo, di ordine igienico-sanitario, in alcuni casi particolarmente carenti, rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro, mancanze nel rapporto giuslavoristico con dipendenti non in regola (in due casi) e la denuncia in stato di libertà di 6 persone, gestori o rappresentanti di alcuni dei locali controllati.

