Controlli congiunti delle forze dell’ordine nel centro di Olbia

Controlli delle forze dell’ordine nel centro storico di Olbia.

Nel tardo pomeriggio, nel centro storico di Olbia, è in corso un vasto pattugliamento delle forze dell’ordine. I controlli, congiunti tra polizia, carabinieri e polizia locale, si stanno svolgendo tra le vie del Corso Umberto, San Simplicio, via Vittorio Veneto e le traverse.

Questi accertamenti fanno sperare su un ritorno alla legalità tra le vie del salotto buono della città e nelle zone più critiche intorno ai “cancelli di Olbia”. La notizia è in aggiornamento.

