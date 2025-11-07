Dalla Regione più di 1,8 milioni all’Università di Olbia

Pioggia di fondi dalla Regione Sardegna all’Università di Olbia e altre sedi distaccate.

La Regione Sardegna ha stanziato un totale di otto milioni di euro per le sedi universitarie decentrate, tra cui il Polo UniOlbia. I fondi, per l’anno accademico 2025/2026, promossi dall’assessora della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, in accordo con l’assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, risponde all’obiettivo di garantire il diritto allo studio anche agli studenti sardi che risiedono lontano dai due Atenei principali.

Al Consorzio Polo universitario di Olbia è andato il 1.852.210,89 euro (1.288.000 per il Consorzio Polo universitario di Olbia) e 564.210,89 a favore dell’Università degli Studi di Sassari che opera nella sede olbiese. Anche le altre sedi vedono confermati i loro finanziamenti.

La sede di Nuoro ottiene il contributo complessivo maggiore con 2.576.870,24 euro destinati al Consorzio per la promozione degli studi universitari, all’Università di Cagliari e a quella di Sassari, includendo fondi specifici per il corso di laurea in Servizio Sociale e Innovazione. A seguire, Oristano riceve 2.464.408,76, ripartiti tra il Consorzio UNO, l’Università di Cagliari e l’Università di Sassari. Infine, la sede di Alghero beneficia di 1.106.510,11 euro, interamente assegnati all’Università degli Studi di Sassari.

