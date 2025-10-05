I carabinieri hanno effettuato controlli a La Maddalena

I carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno effettuato controlli approfonditi nell’isola e nel mare di La Maddalena. Ad aiutarli i Cacciatori di Sardegna, la motovedetta classe 800 “Monteleone” e il Centro anticrimine natura (Can) della Stazione Forestale di Caprera.

“Nel corso dell’attività – si legge una nota -, alcuni assetti speciali dell’Arma hanno garantito la vigilanza e la sicurezza durante le fasi di imbarco e sbarco dei traghetti, ancora interessate dalla presenza di numerosi turisti. Mentre il personale del Centro anticrimine natura ha svolto mirati controlli per prevenire la sottrazione e l’esportazione illecita di materiale litoideo, sabbioso e biogenico. Tutelato dalla normativa ambientale e dal regolamento del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena”.

“Sono stati inoltre predisposti numerosi posti di controllo nel centro abitato, con la verifica di 51 veicoli e 88 persone e l’elevazione di 4 contravvenzioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa.

Parallelamente, le verifiche via mare hanno riguardato la sicurezza e la regolarità dei documenti di quattro imbarcazioni da diporto, con l’impiego della motovedetta “Monteleone”.

L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio che vede costantemente impegnati i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia e le articolazioni speciali dell’Arma nel garantire sicurezza, tutela ambientale e rispetto della legalità in un contesto di straordinario valore naturalistico come quello dell’arcipelago maddalenino”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui