I controlli nelle stazioni della Sardegna.

Sono 258 persone identificate e 30 bagagli controllati. Questi i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sardegna nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, che ha visto impegnati 9 operatori della Polizia Ferroviaria. Il rafforzamento dei dispositivi volto al contrasto delle attività illecite e alla prevenzione di possibili azioni terroristiche o eversive, ha visto impegnate, in ausilio agli Operatori della Specialità, due unità Cinofile.

La capillare attività di prevenzione ha inoltre consentito il controllo di numerosi viaggiatori. Gli Agenti, forniti dei previsti D.P.I., si sono avvalsi di metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti, di palmari e apparecchi radio per la verifica in tempo reale dei documenti d’identità. La sopra citata articolazione dei servizi ha portato al controllo di numerosi avventori che quotidianamente frequentano lo scalo ferroviario di questo capoluogo regionale, con un importante impatto visivo nei confronti dei viaggiatori pendolari e frequentatori in genere. Un importante segnale di prevenzione volto a scongiurare potenziali attività delittuose che persone malintenzionate avrebbero potuto porre in essere.

