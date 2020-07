Si è conclusa poco fa la prima messa in spiaggia a San Teodoro. Un’idea nata dal parroco del paese don Alessandro Cossu per venire incontro ai suoi fedeli in questo periodo post covid dove la celebrazione della messa all’interno della chiesa stava diventando motivo di disappunto.

La messa, che verrà celebrata tutte le domeniche alle ore 19.30, si è svolta alla Cinta, una delle spiagge principali di San Teodoro, dove è stata ritagliata un’area divisa dal resto della spiaggia da una recinzione con sedute e altare dove il don ha professato la parola del Signore.

Tanti i fedeli che hanno preso parte alla messa tra cui molti curiosi che si sono trattenuti fino a tardi per ascoltare la celebrazione al tramonto con Tavolara sullo sfondo e il canto del coro parrocchiale che allietava la funzione.

